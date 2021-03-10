حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 10 مارس 2021.. "الكبرياء نقطة ضعفك"

يوافق اليوم 10 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 10 مارس 2021.





برج الحمل: الفلوس مبتجيش بالسّاهل، تذكر ذلك جيّدًا إن أصابتك لوثة شراء مفاجئة،إن لم تكن من أنصار الإدخار فابدأ بالمحاولة إتقاءً لشرّ الأيام الباردة.





برج الثور: أن تكون ليّنًا لايعنى أنك متراخٍ كما أنّ التصلب فى الرأى يصبغك بصبغة المُتسلّط، خير الأمور الوَسَط.





برج الجوزاء:السكينة والهدوء بمشيئة الله تَعَالى فى منزلك لتنعكس على بقية جبهات حياتك،إلتماس الرضا من الوالدين والدعوات الصالحات منهم ترفع معنوياتك عاليًا.





برج السّرطان: الزيارات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ ليست ترفًا لكنها صمام أمان ضد أن تكون وحيدًا فى مواجهة الأزمات وما أكثرها.





برج الأسد: الكبرياء نقطة ضعفك، لذا لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج العذراء: لاتتفاجأ إن بدا الحبيب متأرجح العاطفة،كأن يقوم بافتعال خلاف ثم يسّعى خلفك لإجراء صلح فورى، كن متعاونًا وتقبل التقلبات المزاجيّة.





برج الميزان: العاطفة تخمد أما آثار العقل والمنطق فتدوم لفترة أطول، ألق نظرة فاحصة على وضعك المالى وتمسك بالتوفير حتى لاتقع بضائقة مالية.





برج العقرب: لا بأس من الإستمرار فى فعل الخير ولكن مع أداء إلتزاماتك نحو نفسك وأسرتك، فاقد الشيئ لايُعطيه.





برج القوس: يوم مناسب لتقريب وجهات النظر وتصفية الخلافات الشائكة،سواءً كان الخلاف يخصك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح الحل بمشيئة الله تَعَالى.





برج الجدى: إبتعد عن الإفراط فى الطعام أو إلتهام أطعمة غير متناسبة فى توقيتٍ واحد، مشاكل الهضم واردة الحدوث فاحترس.





برج الدّلو: الإبتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سببًا فى فرحة غامرة وشغلًا لوقتك فى عمل نافع، أفضل من النّميمة أوالغيبة.



