Advertisements

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 10 مارس 2021.. "الكبرياء نقطة ضعفك"

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:00 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
Advertisements
يوافق اليوم 10 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 10 مارس 2021.

برج الحمل: الفلوس مبتجيش بالسّاهل، تذكر ذلك جيّدًا إن أصابتك لوثة شراء مفاجئة،إن لم تكن من أنصار الإدخار فابدأ بالمحاولة إتقاءً لشرّ الأيام الباردة.

برج الثور: أن تكون ليّنًا لايعنى أنك متراخٍ كما أنّ التصلب فى الرأى يصبغك بصبغة المُتسلّط، خير الأمور الوَسَط.

برج الجوزاء:السكينة والهدوء بمشيئة الله تَعَالى فى منزلك لتنعكس على بقية جبهات حياتك،إلتماس الرضا من الوالدين والدعوات الصالحات منهم ترفع معنوياتك عاليًا.

برج السّرطان: الزيارات الإجتماعية وصِلَة الرّحِمْ ليست ترفًا لكنها صمام أمان ضد أن تكون وحيدًا فى مواجهة الأزمات وما أكثرها.

برج الأسد: الكبرياء نقطة ضعفك، لذا لاتتمسّك بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.

برج العذراء: لاتتفاجأ إن بدا الحبيب متأرجح العاطفة،كأن يقوم بافتعال خلاف ثم يسّعى خلفك لإجراء صلح فورى، كن متعاونًا وتقبل التقلبات المزاجيّة.

برج الميزان: العاطفة تخمد أما آثار العقل والمنطق فتدوم لفترة أطول، ألق نظرة فاحصة على وضعك المالى وتمسك بالتوفير حتى لاتقع بضائقة مالية.

برج العقرب: لا بأس من الإستمرار فى فعل الخير ولكن مع أداء إلتزاماتك نحو نفسك وأسرتك، فاقد الشيئ لايُعطيه.

برج القوس: يوم مناسب لتقريب وجهات النظر وتصفية الخلافات الشائكة،سواءً كان الخلاف يخصك أويخص آخرين فقد تكون أنت مفتاح الحل بمشيئة الله تَعَالى.

برج الجدى: إبتعد عن الإفراط فى الطعام أو إلتهام أطعمة غير متناسبة فى توقيتٍ واحد، مشاكل الهضم واردة الحدوث فاحترس.

برج الدّلو: الإبتهاج مع الأطفال الصغارسواءً كانو أطفالك أم أطفال العائلة يكون سببًا فى فرحة غامرة وشغلًا لوقتك فى عمل نافع، أفضل من النّميمة أوالغيبة.

برج الحُوت: بإمكانك تجميع الخردوات وإنهاء وجودها للأبد من منزلك، أوإنهاء علاقة بأشخاص سيّئين لتوفّر مساحة أوسع لطاقة نظيفة خالية من شوائب الماضى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم بوابة الفجر الفجر الأبراج اليوم الأبراج

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ ساعة و 13 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصر تستعيد قطعة أثرية نادرة من كندا (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى السّبت 4/8/2018..دَعم اُمُومِى!

الطالع الفلكى الخَمِيس 7/2/2019..قَوَانِين المُجْتَمَعَ!

الطالع الفلكى الخَمِيس 14/2/2019..زُهُور الحُبّ!

الطالع الفلكي الأربِعَاء 8/4/2020..أعمَال الجَمَال!

الطالع الفلكي الأحد 24/5/2020..عِيد سَعِيد!

الطالع الفلكى الأحد 31/5/2020..القِرش الأبْيَض!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

06:54 ص

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

06:49 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين