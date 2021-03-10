Advertisements
وفاة 39 شخصًا على الأقل جراء غرق قاربين للمهاجرين قبالة تونس
الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:20 ص
منار طارق
Advertisements
لقي 39 مهاجرًا على الأقل حتفهم عندما غرق زورقان قبالة سواحل تونس، أثناء محاولتهما عبور البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وقال محمد ذكري المتحدث باسم الوزارة إن خفر السواحل أنقذت 165 آخرين، ولا تزال عمليات البحث عن المزيد من الناجين جارية قبالة سواحل صفاقس. وأضاف أن جميع المهاجرين القتلى من أفريقيا جنوب الصحراء.
أصبح الخط الساحلي القريب من مدينة صفاقس التونسية نقطة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الصراع والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط ويبحثون عن حياة أفضل في أوروبا. في عام 2019، غرق نحو 90 مهاجرًا أفريقيًا عندما انقلب قاربهم قبالة الساحل التونسي بعد مغادرته إلى أوروبا من ليبيا المجاورة، في واحدة من أسوأ الكوارث التي تعين على السلطات التونسية التعامل معها.
قالت منظمة حقوقية إن عدد المهاجرين التونسيين الذين وصلوا إلى الشواطئ الإيطالية قفز خمسة أضعاف إلى 13 ألف في 2020، وعزت الزيادة إلى الصعوبات الاقتصادية في تونس.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements