وزير الخارجية الألماني: نريد سياسة عقوبات مشتركة مع أمريكا ضد الصين

قال وزير الخارجية الألماني هيكو ماس يوم الثلاثاء إن تحسن العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن سيفتح الباب أمام عقوبات مشتركة محتملة ضد الصين وروسيا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الانتهاكات.









وأضاف أن على الشركاء عبر الأطلسي العمل معًا للدفاع عن مصالحهم وقيمهم المشتركة، وأعرب عن أسفه لعدم وجود عمل منسق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقد تميزت رئاسة ترامب بضغوط مكثفة على ألمانيا بسبب فشلها في الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي كما هو مطلوب من قبل حلف شمال الأطلسي العسكري، وإصرار ألمانيا على شراء الغاز الطبيعي الروسي، والسياسات التجارية.





كما أغضب ترامب القوى الأوروبية بالانسحاب من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، الذي تم التوصل إليه عندما كان بايدن نائبًا للرئيس في إدارة باراك أوباما، بالإضافة إلى ممارسة الضغط لحظر هواوي الصينية من شبكات 5G الأوروبية. وقال ماس في حدث حول العلاقات الأمريكية الألمانية نظمه معهد بروكينغز: "آمل أن نتمكن من العودة إلى الموقف المشترك عبر الأطلسي بشأن العقوبات المستهدفة، وهو أمر لم يكن ممكنًا خلال السنوات الأربع الماضية".





وفرضت ألمانيا عقوبات على روسيا مع شركائها في الاتحاد الأوروبي بسبب تسليح موسكو لقوات انفصالية في أوكرانيا وهجماتها على معارضي الرئيس فلاديمير بوتين.





دافعت المستشارة أنجيلا ميركل عن خط أنابيب نورد ستريم 2 شبه المكتمل لجلب الغاز الروسي إلى ألمانيا كمشروع تجاري. ورفضت مطالب ترامب بالتخلي عن ذلك وشراء الغاز المسال من الولايات المتحدة، بدلًا من الاعتماد على روسيا للحصول على الطاقة. واتخذت ألمانيا في الأشهر الأخيرة خطوات لتلبية مخاوف الولايات المتحدة، وتمديد مهمتها العسكرية في أفغانستان، وتخطط لإبحار سفينة حربية عبر بحر الصين الجنوبي، حيث تقول واشنطن إن حرية الملاحة مهددة من قبل الصين.



