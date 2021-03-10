العثور على جثة طفلة في ظروف غامضة بقنا



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد العثور على جثة الطفلة رودينا علي صابر، ٤ أعوام، بمنطقة شؤون المعنى، في ظروف غامضة.



تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، على جثة طفلة، بمنطقة شؤون المعنى، في ظروف غامضة.