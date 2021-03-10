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إصابة 6 في إنهيار منزل بمحافظة قنا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:35 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 6 أشخاص، جراء إنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن، بقرية الصالحية، في مركز قنا، جنوب المحافظة.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا يفيد إصابة كل من عصام عزب مهران، 55 عاما، وأبناؤه صابرين وبوسي وعزب، وكماله مصطفى عمار، وعلياء إبراهيم، جراء إنهيار منزل مبنى بالطوب اللبن، بقرية الصالحية، في مركز قنا، جنوب المحافظة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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