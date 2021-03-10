والدة الشهيد محمد عيد: ابني في الجنة وسنتشرف به يوم القيامة







"إبني شهيد في الجنة والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وسنتفخر به يوم القيامة" بتلك الكلمات بدأت الحاجة "عائشة عبدالغني محمد هاشم" عضوة مجلس الشيوخ ووالدة الشهيد العقيد محمد عيد عبدالسلام، وكيل مباحث الأمن الوطنى بالشرقية، الذي استشهد الشهيد محمد عيد بـ4 رصاصات، أمام منزله في ميدان القومية بالزقازيق، في فبراير 2014، حديثها معنا.



وتابعت: "أبني كان ضحية الإرهاب الغاشم ولكن دمائه لم تذهب هدر فقد استشهد فداءا لوطنه ودفاعا عن أرضه فهو كغيره من الشهداء من خيرة أبناء الوطن الذين حفروا اسمائهم في التاريخ بحروف من نور. "



وتحدثت الأم عن تفاصيل استشهاد قائلة: " سمعت دوي الأعيرة النارية ولم أفكر أنها اخترقت جسد أبني وأعتقدت في البداية أنها ربما تكون رصاصات "صوت" مثل صوت الشماريخ التي اعتدنا على سماعها خلال مسيرات الإخوان بعد سقوط نظامهم. وتابعت: " رأيت ازدحام أسفل المنزل ولكنني توجهت لأداء صلاة العصر وما أن انتهيت تحدثت مع زوجة أبني الشهيد لأخبرها بوجود تجمعات لتخبر أبني حتى ينتبه ويعتني بنفسه ولكنني فوجئت بمجرد الرد على الهاتف بصرخات شقيقيتها مرددة "قتلوا محمد عيد".



وحاولت الأم التغلب على صدمتها وهرولت ترتدي عباءتها وتحمل حقيبة يدها تسابق دقات قلبها خطواتها المتثاقلة وشريط من الذكريات لسنوات طويلة مع نجلها يمر أمام عينيها في لحظات معدودة ولسانها يردد بالدعاء "أن يكون بخير". وتوضح "الأم " بمجرد وصولي المستشفى الذي جرى نقل أبني إليه علمت بوفاته فاحتسبته شهيدا عند الله ولم أشعر بأنني فقدته وإنما سبقنا إلى دار الآخرة وكما قال الله تعالى " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".



رغم مرور 6 سنوات على الواقعة إلا أن صبر الأم وقوة إيمانها مازال مشهدا محفورا في أذهان من كانوا بحولها ومن توافدوا على المستشفى لمؤازرتها فبدت قوية تردد عبارات الصبر لتساعد زوجها على تحمل فراق أبنهما وتكتفي بتلاوة أيات من القرآن الكريم. وتؤكد: " أبني بطل وفرحت أن ربنا اختاره شهيد لأن دي منزلة عظيمة ليس من السهل أن ينولها أي شخص". وأردفت: " أبني كان حسن الخلق ويحرص على أداء الصلاة في مواعيدها ويؤدي النوافل ويتصدق وأتاح له عمله أن يكون مساهما في حماية الناس وأرواحهم وأموالهم وأعراضهم فكيف أخاف عليه إذا لقي ربه شهيدا".



وتتذكر الأم وقت وجدت أسم ابنها ضمن قوائم الضباط المستهدفين والتي نشرتها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية على الأنترنت قائلة: " بمجرد قراءة اسمه شعرت بالقلق عليه وتحدثت معه ولكن رد قائلا: " لكل أجل كتاب وإذا أختارني الله شهيدا سأكون سعيدا بذلك فنحن جنود مصر وسنظل نحميها وندافع عنها بأرواحنا حتى آخر قطرة من دمائنا".



وانتقدت أعمال العنف والقتل التي ارتكبتها جماعة الإخوان والعناصر الإرهابية قائلة: " من يقتل ويستحل الدماء دون ذنب فهو أثم فالإسلام دين رحمة ورفق وتسامح ". وأكملت:: أنا منتظرة حكم ربنا بين الناس التي اغتيلت وأريق دمائها بغير حق وبين قاتليهم".



ووجهت رسالة لأسر الشهداء قائلة: "مصر لا تنسي أبناءها فالدولة استطاعت النهوض بعزيمة رجال الشرطة وتصديهم للأذي والمخاطر التي كانت تواجه البلاد.. ونحن على نفس خطى الشهداء لاستكمال الطريق الذي بدأوه لتطهير مصر من الإرهاب والأوبئة الأخلاقية التي كانت تريد تدمير مصر كمؤسسات وأخلاق وأفراد ".



وأشارت إلى أن مصر استطاعت النهوض والوقوف صفا واحدا في ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ونجح الشعب في إسقاط حكم الإخوان". وتابعت: " لقد كتب الله عز وجل لنا النجاة من هذه الجماعة لأنهم لم يكونوا يسيروا على الطريق الصحيح وإنما كانوا يسعون لتحقيق أهدافهم على حساب مصلحة الوطن". لافتة إلى أنها شاركت في تظاهرات 30 يونيو التي أسقطت الإخوان كغيرها من الملايين من أبناء الشعب المصري.



وأشادت باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجموع الشعب والوقف بجانبهم وحمايتهم من جماعة الإخوان الإرهابية وشرهم. ومضت قائلة: "الشعب اختار السيسي رئيسا واستطاع النهوض بمصر واستعادة دورها الإقليمي والدولي".



كما أشادت بمواجهة الإرهابين ودحر قوى الإرهاب في جحورهم وتجنب مصر ويلات الجماعات الإرهابية والسيناريوهات التي وقعت في دول مثل سوريا والعراق وغيرها.



واختتمت حديثها قائلة: "مصر ستظل قوية بإرادة الله عز وجل ووحدة شعبها ووقوفه صفا واحدا خلف الرئيس مؤسسات الدولة وجيشها وشعبها ".



يشار إلى أن العقيد محمد عيد يعتبر من أهم ضباط القطاع في الفترة الأخيرة، وتخرج في كلية الشرطة في أوائل التسعينيات، وتدرج في عمله بقطاعات وزارة الداخلية المختلفة حتى جرى اختياره للانضمام لقطاع الأمن الوطني.