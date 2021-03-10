تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء في محافظة قنا.. ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة

تشهد محافظة قنا اليوم الثلاثاء، حالة من استقرار الأوضاع في الأرصاد الجوية، مع ارتفاع ظاهر في درجات الحرارة بوسط النهار حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا ماءئل للبرودة ليلًا.



حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين في قنا والمحافظات والتي تصل فيها الصغرى إلى ١٥ درجة والكبرى إلى 35 درجة.



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل طقس الأربعاء الموافق 10 مارس 2021.

وإليكم تفاصيل حالة الطقس:



حالة الطقس نهارًا:

ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4) درجة مئوية.



- يسود طقس حار على كافة الأنحاء.

حالة الطقس ليلًا:

- يسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه الحري والقاهرة، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- - أتربة عالقة نهارًا على مناطق من جنوب البلاد.



درجات الحرارة في قنا الصغرى 15 والعظمى 35



