حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 في الكويت

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.





حالة الطقس في الكويت

يكون الطقس ليلًا مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة، ونهارًا دافئ والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة .



