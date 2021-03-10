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حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 في الإمارات
الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:40 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون شمالية شرقية الى جنوبية شرقية / 10 – 20 تصل إلى 30 كم/س.
وقال المركز في نشرته اليومية إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:55 والمد الثاني عند 00:29 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:23 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 20:18 والمد الثاني عند الساعة 07:22 والجزر الاول عند الساعة 13:06 والجزر الثاني عند الساعة 02:14
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