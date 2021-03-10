تونس تسجل 43 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في تونس، 43 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي تقرير لوزارة الصحة التونسية، قالت فيه إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8268، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 238613.

وأضافت الصحة التونسية، أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 205176، بعد تعافي 2182 مصابا.

وأمس الثلاثاء، وصلت إلى تونس أول دفعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، على أن تنطلق عملية التطعيم نهاية الأسبوع الجاري.