حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 في البحرين

إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات.

كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 10-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى غائمًا جزئيًا أحيانًا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة خلال النهار، والرياح شمالية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة خلال النهار.





ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن ثلاث إلى خمس أقدام في عرض البحر.





درجة الحرارة العظمى 27 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.





الرطوبة النسبية العظمى 90% والصغرى 35%.