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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-3-2021 في مصر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الأربعاء  10-3 2021،  حيث سجل الذهب عيار 21 نحو  758 جنيها للجرام ، وجاءت الأسعار اايوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل سعر 758 جنيها للجرام.

عيار 24 اليوم 866.25 جنيه.

 عيار 18 سعره 649.75 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب 6064 جنيها.

أسعار الذهب عالميًا:

تعافت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتعاود الصعود أعلى 1700 دولار، مع هبوط عوائد السندات الأمريكية.

ويأتي ارتفاع المعدن النفيس بعد أن سجل بالأمس أدنى تسوية منذ أبريل 2020، بضغط من ارتفاع عوائد السندات لأعلى مستوياتها في أكثر من عام، والتي تراجعت في تعاملات اليوم.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم أيضاً مع تراجع الدولار الأمريكي من أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف.

فيما يتجه مجلس النواب الأمريكي لتمرير حزمة التحفيز البالغ قيمتها 1.9 تريليون دولار غداً الأربعاء حتى يوقعها الرئيس جو بايدن نهاية الأسبوع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 2.3 بالمائة أو ما يعادل 38.90 دولار، ليصل إلى مستوى 1716.90 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش. صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2 بالمائة، أو ما يوازي 34.68 دولار، ليسجل مستوى 1717.91 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة إلى 92.04.

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