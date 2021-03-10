أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021 في الأسواق





استقرت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021 ، في ظل استقرار حالة العرض والطلب في السوق المحلي وفي الوقت التى قامت فيه وزارة التموين بطرح كميات اضافيىة من الدواجن المجمدة بأسعار مدعومة.









أسعار الدواجن اليوم:





الدواجن الحمراء ما بين 27 جنيها إلى 30 جنيها





بط مولار تراوح ما بين 13 جنيها إلى 14 جنيها





البط مسكوفي تراوح ما بين 12.5 جنيه إلى 13.5 جنيه





البط الفرنساوي تراوح ما بين 6 جنيهات إلى 7 جنيهات





الكتكوت البلدي تراوح ما بين 1.80 جنيه إلى 2 جنيه





لحم الارانب تراوح ما بين 40 جنيها إلى 42 جنيها





لحم أمهات ابيض تراوح ما بين 16 جنيها إلى 17 جنيها.





سعر كرتونة البيض اليوم :





سجل سعر كرتونة البيض المزارع تتراوح بين 38-40 جنيها للكرتونة





سعر كرتونة البيض للبلدي بين 44-47 جنيها.







