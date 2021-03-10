"ارتفاع جديد بدرجات الحرارة وأتربة".. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء بمحافظات مصر

توقعت الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء الموافق 10 من مارس لعام 2021، ارتفاع جديد بدرجات الحرارة، ليسود طقس حار على جميع الانحاء كما تتراوح الحرارة من 3 لـ4 درجات.





وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تشهد نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.





وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس برودة شديدة في الليل على جميع الأنحاء، ناصحة بعدم تخفيف الملابس الثقيلة هذه الفترة.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجة.