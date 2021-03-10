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حالة الطقس المتوقعة اليوم في محافظة الشرقية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:10 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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تشهد محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ارتفاع في درجات الحرارة نهارا، تصل درجة الحرارة إلى 33 والصغرى 15 درجة وفقا لما أعلنته هيئة الأرصادالجوية.


وتوقعت الأرصاد الجوية أن يسود الأربعاء طقس حار نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء، حيث ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.


كما توقع خبراء الهيئة نشاط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتكون هناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية جنوبية غربية.





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