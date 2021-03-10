



بالرقم القومي.. ننشر اسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2021 عبر وزارة التضامن الاجتماعي





نقم لكم متابعينا الكرام كافه الأخبار الخاصة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2021، وذلك بعد اقتراب موعد صرف المعاش، وذلك بعد الاعلان عن اسماء المستفيدين منه ومتابعتهم من خلال الهاتف المحمول، وبالتالي يتساءل العديد من المواطنين حول طريقه استعلام معاش تكافل وكرامة من وزارة الضمان الاجتماعي، وتفاصيل الموضوع باستفاضة تجدها في هذا المقال.





اسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

من أجل الحصول على أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لشهر مارس، يرجى من المواطن أن يقوم بالاستعلام من خلال الموقع الرسمي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمنع أي تزاحم أو تكدس بشري منعا لالتقاط العدوي بصورة مباشرة في المكاتب الحكومية، وبالتالي على جميع المواطنين الحذر واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة، وارتداء الكمامات في أوقات الصرف المخصصة من الوزارة.





خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021

تبدأ العديد من فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، الأسر الفقيرة، والمطلقات والأرامل في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشكل الكتروني عبر الخطوات الآتية:-





- ادخل علي رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- بعدها يتم تسجيل الدخول علي الموقع.

- قم بكتابة الاسم ورقم المرور.

- ثم قم باختيار خدمات تكافل وكرامة.

- قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

- ومن ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.

- في النهاية إضغط على استعلام لتظهر لك كافة التفاصيل.



