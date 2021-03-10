Advertisements

بالرقم القومي.. ننشر اسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2021 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:10 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
Advertisements

بالرقم القومي.. ننشر اسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2021 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

نقم لكم متابعينا الكرام كافه الأخبار الخاصة معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2021، وذلك بعد اقتراب موعد صرف المعاش، وذلك بعد الاعلان عن اسماء المستفيدين منه ومتابعتهم من خلال الهاتف المحمول، وبالتالي يتساءل العديد من المواطنين حول طريقه استعلام معاش تكافل وكرامة من وزارة الضمان الاجتماعي، وتفاصيل الموضوع باستفاضة تجدها في هذا المقال.

اسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي
من أجل الحصول على أسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة لشهر مارس، يرجى من المواطن أن يقوم بالاستعلام من خلال الموقع الرسمي وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لمنع أي تزاحم أو تكدس بشري منعا لالتقاط العدوي بصورة مباشرة في المكاتب الحكومية، وبالتالي على جميع المواطنين الحذر واتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة، وارتداء الكمامات في أوقات الصرف المخصصة من الوزارة.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021
تبدأ العديد من فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، الأسر الفقيرة، والمطلقات والأرامل في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بشكل الكتروني عبر الخطوات الآتية:-

- ادخل علي رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- بعدها يتم تسجيل الدخول علي الموقع.
- قم بكتابة الاسم ورقم المرور.
- ثم قم باختيار خدمات تكافل وكرامة.
- قم بكتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
- ومن ثم قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة.
- في النهاية إضغط على استعلام لتظهر لك كافة التفاصيل.

بالرقم القومي.. ننشر اسماء المستفيدين من معاش تكافل وكرامة 2021 عبر وزارة التضامن الاجتماعي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021 اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2021

أخبار تهمك

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 10 ساعات

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

استشاري نفسي : متحرش المعادي تعرض لاعتداء جنسي وهو صغير

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن

معاش تكافل وكرامة 2020 | (Here) رابط الاستعلام عن اسماء المستفيدين من تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي

استعلام الان عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2020 | أهم 4 شروط صرف تكافل وكرامة

لينك معاش تكافل وكرامة 2020 | رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي (وزارة التضامن الاجتماعي)

صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2021 | الرابط وخطوات الاستعلام بالرقم القومي

بالخطوات.. الاستعلام عن موعد استحقاق تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي لصرف المعاشات للأسر الفقيرة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

06:49 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

06:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين