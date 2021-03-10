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المغرب يسجل 12 وفاة و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:13 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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رصدت وزارة الصحة المغربية، 12 وفاة و508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وقالت الصحة المغربية، في تقريرها اليومي، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8695، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 486833.

 

وأضافت الصحة المغربية، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس وصل إلى 473208، بعد تعافي 664 إصابة.

 

وفي وقت سابق، أفادت الصحة المغربية، بتسجيل حالة وفاة واحدة و102 إصابة.

 

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