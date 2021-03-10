



(من هنـــــاااااااا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر مارس 2021 الدفعة السادسة من خلال لينك وزارة القوى العاملة وبداية الصرف اليوم





استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة مارس 2021 من خلال المواقع الرسمية التابعة لوزارة القوى العاملة في مختلف محافظات الجمهورية قد أصبح متاح الآن وذلك بناءً على تعليمات من قبل وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان والذي أكد بأن الساعات المقبلة سوف تشهد صرف المستحقات المادية من دفعة منحة العمالة شهر مارس الجاري.





منحة العمالة الغير منتظمة مارس 2021

أكدت مصادر صحفية خلال الساعات الماضية بأن الدفعة الجديدة من منحة العمالة من المتوقع بأن يصل عدد المستفيدين بها إلى نحو 10 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، وهذا بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن كشوف أسماء المستفيدين وبدأت عمليات الصرف منذ صباح يوم الأحد 7 مارس الجاري.





ويمكن الآن الوصول إلى معلومات أكثر حول مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت أو متابعة الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أو من خلال التواصل مع أرقام الخط الساخن.





طريقة استعلام منحة العمالة الغير منتظمة

أكدت وزارة القوى العاملة بأنها قد أعلنت إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستعلام موعد صرف منحة العمالة والإطلاع على أسماء المستفيدين للدفعات الجديدة على مدار الساعات المقبلة من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت وذلك بعد اتباع التعليمات التالية:





- قم بتسجيل دخولك إلى موقع القوى العاملة على شبكة الإنترنت.

- اكتب رقم البطاقة في الخانة المخصصة لذلك ومن ثم تأكد من كتابة كل البيانات والمعلومات.

- اضغط على كلمة “استعلام” ومن ثم انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.

- اطلع على كافة التفاصيل والتي تخص مواعيد الصرف وأسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة.



