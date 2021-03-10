Advertisements

(من هنـــــاااااااا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر مارس 2021 الدفعة السادسة من خلال لينك وزارة القوى العاملة وبداية الصرف اليوم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:13 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
Advertisements

(من هنـــــاااااااا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر مارس 2021 الدفعة السادسة من خلال لينك وزارة القوى العاملة وبداية الصرف اليوم

استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة السادسة مارس 2021 من خلال المواقع الرسمية التابعة لوزارة القوى العاملة في مختلف محافظات الجمهورية قد أصبح متاح الآن وذلك بناءً على تعليمات من قبل وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان والذي أكد بأن الساعات المقبلة سوف تشهد صرف المستحقات المادية من دفعة منحة العمالة شهر مارس الجاري.

منحة العمالة الغير منتظمة مارس 2021
أكدت مصادر صحفية خلال الساعات الماضية بأن الدفعة الجديدة من منحة العمالة من المتوقع بأن يصل عدد المستفيدين بها إلى نحو 10 مليون مواطن في مختلف محافظات الجمهورية، وهذا بعدما أعلنت الحكومة المصرية عن كشوف أسماء المستفيدين وبدأت عمليات الصرف منذ صباح يوم الأحد 7 مارس الجاري.

ويمكن الآن الوصول إلى معلومات أكثر حول مواعيد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 من خلال زيارة موقع وزارة القوى العاملة عبر شبكة الإنترنت أو متابعة الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك أو من خلال التواصل مع أرقام الخط الساخن.

طريقة استعلام منحة العمالة الغير منتظمة
أكدت وزارة القوى العاملة بأنها قد أعلنت إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاستعلام موعد صرف منحة العمالة والإطلاع على أسماء المستفيدين للدفعات الجديدة على مدار الساعات المقبلة من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت وذلك بعد اتباع التعليمات التالية:

- قم بتسجيل دخولك إلى موقع القوى العاملة على شبكة الإنترنت.
- اكتب رقم البطاقة في الخانة المخصصة لذلك ومن ثم تأكد من كتابة كل البيانات والمعلومات.
- اضغط على كلمة “استعلام” ومن ثم انتظر حتى يتم تحميل الصفحة.
- اطلع على كافة التفاصيل والتي تخص مواعيد الصرف وأسماء المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة.

(من هنـــــاااااااا) الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة شهر مارس 2021 الدفعة السادسة من خلال لينك وزارة القوى العاملة وبداية الصرف اليوم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة القوى العاملة العمالة غير المنتظمة 2021 العمالة الغير منتظمة 2021 الدفعة السادسة

أخبار تهمك

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يوم

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في تحقيقات واقعة التحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 8 ساعات

استشاري نفسي : متحرش المعادي تعرض لاعتداء جنسي وهو صغير

منذ ساعة و 26 دقيقة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 18 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 12 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

(الآن) أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة نوفمبر 2020 بالرقم القومي موقع وزارة القوى العاملة

Click here استعلام الآن عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة نوفمبر 2020 برقم البطاقة

(بالأسم) استعلام منحة العمالة الغير منتظمة ديسمبر 2020 الدفعة الرابعة بالرقم القومي موقع القوى العاملة

الان/now.. (لينك شغال) استعلام عن منحة 500 جنيه الدفعة القادمة الخامسة | أسماء المستفيدين منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي 2020

Link رابط استعلام منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الجديدة 2021 بالاسم والرقم القومي جميع المحافظات

(اسماء المستحقين) صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2021 برقم البطاقة فقط وموعد صرف الدفعة السادسة “500 جنية”

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

06:49 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

06:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين