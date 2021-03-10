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تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان 2021 وفقا للحسابات الفلكية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:08 ص
بوابة الفجر
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تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان 2021 وفقا للحسابات الفلكية
 
الكثير منا يبحث عن موعد أول أيام شهر شعبان 2021، استعدادا لشهر رمضان الكريم، ومن هنا تنشر بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها المهتمين بمعرفة موعد أول أيام شهر شعبان للإكثار من الدعاء موعد شهر شعبان وفقا للبحوث الفلكية.

موعد أول أيام شهر شعبان 2021
ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فمن المفترض أن يكون موعد أول أيام شهر شعبان 2021، يوم الأحد 14 مارس لعام 2021 ميلاديًا و1442 هجريًا.

هلال شهر شعبان
وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال شهر شعبان يولد بعد حدوث ظاهرة الاقتران في الساعة 12 و21 دقيقة صباح يوم 13 مارس الموافق 29 رجب 1442 هجريًا، وعليه فإن موعد أول أيام شهر شعبان 2021 سيكون يوم الأحد 14 مارس.

أفضل دعاء يمكن ترديده  في شهر شعبان 2021
يبحث المسلمون في أنحاء العالم عن أفضل دعاء يمكن ترديده مع بداية شهر شعبان 2021، وهو كالتالي:

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شئ، وبقوتك التي قهرت بها كل شئ، وخضع لها كل شئ، وذل لها كل شئ، وبجبروتك الذي غلبت بها كل شئ، وبعزتك التي لا يقوم لها شئ، وبعظمتك التي ملأت أركان كل شئ وبسلطانك الذي علا كل شئ، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شئ، وبأسمائك التي غلبت أركان كل شئ، وبعلمك الذي أحاط بكل شئ، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شئ، يا نور يا قدوس، يا أول الأولين
ويا آخر الآخرين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطيتها.

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