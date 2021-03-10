لماذا سمى شهر شعبان بهذا الاسم؟

ووفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فمن المفترض أن يكون موعد أول أيام شهر شعبان 2021، يوم الأحد 14 مارس لعام 2021 ميلاديًا و1442 هجريًا، ولكن طرأ في أذهان البعض لماذا سمي شهر شعبان بهذا الاسم، وفي هذا التقرير سنقدم لكم تفاصيل حول سبب تسمية شهر شعبان بهذا الاسم



يكون شهر شعبان بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل ولكن الكثير منا يغفل عن فضائله التي لا تعد ولا تحصى.





وشهر شعبان، يعتبر كغيره من الشهور القمرية التي سميت أيام الجاهلية، فقد كان العرب يطلقون الأسماء على الشهور معتمدين على بعض الأحداث أو الأمور التي وقعت فيها.





ومصطلح شعبان يدل على التشعب والتفرق، وهناك عدة أسباب لـ تسمية شهر شعبان بهذا الاسم، وهي:

- سمي بهذا الاسم، لأنه الشهر الذي يفصل بين شهر رجب وشهر رمضان.

- أن القبائل العربية تتفرق فيه للذهاب إلى الملوك لقصدهم والتماس العطية منهم.

- القبائل كانت تتفرق فيه بحثا عن الماء والمرعى.

- العرب كانت تتشعب فيه للقيام بالغزو والغارات، بعد امتناعهم عن القتال في شهر رجب، لأنه من الأشهر الحرم.

- وسمية بهذا الاسم ايضا لأن الأغصان تتشعب في هذا الشهر.