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عملية قرصنة ضخمة تضرب عددا من الدول

الأربعاء 10/مارس/2021 - 09:33 ص
عملية قرصنة - أرشيفية
عملية قرصنة - أرشيفية
وكالات
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اخترقت مجموعة من قراصنة الشبكات الإلكترونية، مجموعة ضخمة من بيانات كاميرات المراقبة في السجون والمستشفيات والمدارس والشركات في عدد من البلدان.

 

وتمكنت القراصنة من اختراق 150 ألف كاميرا مراقبة والوصول إلى أرشيف الفيديوهات لعملاء شركة "فيركادا" المتخصة في مجال كاميرات المراقبة التي يمكن التحكم فيها عبر الإنترنت.

 

وبحسب وكالة "بلومبرغ"، طالت عملية القرصنة شركة صناعة السيارات "تسلا"، وخدمة شبكة توصيل المحتوى "كلاود فلير" (CloudFlare).

 

وقد تمكن المتسللون من مشاهدة لقطات فيديو من داخل عيادات صحة المرأة، ومستشفيات الأمراض النفسية، ومكاتب شركة "فيركادا" نفسها.

 

ولفت المخترقون، إلى أن لديهم أيضا إمكانية الوصول إلى أرشيف الفيديو الكامل لجميع عملاء شركة "فيركادا".

 

وأكد شخص يدعى، ما تيلي كوتمان، مشاركته في عمليات الاختراق، وقال إن الهدف هو إظهار  انتشار المراقبة بالفيديو في كل مكان وسهولة قرصنة هذا النظام.

 

وأوضح كوتمان، أنه بعد اتصال وكالة "بلومبيرغ" بشركة "فيركادا"، فقد القراصنة الوصول إلى مقاطع الفيديو والأرشيف.


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