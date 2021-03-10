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باتشيكو يفاجئ محمد أبو جبل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:32 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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قرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدرب البرتغالى جايمى باتشيكو، إعادة الحارس محمد أبو جبل للتشكيل الأساسى، أمام فريق سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدًا الخميس فى الدورى المصرى.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشر، من الدوري المصري الممتاز.

وسيعود أبو جبل مرة أخرى لحماية عرين الزمالك، بعد استبعاده في الفترة الأخيرة من المباريات، لصالح زميله محمود عبد الرحيم جنش.

ويأتي هذا القرار بعد أن تلقي جنش ثلاثة أهداف، في مباراة الترجي التونسي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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