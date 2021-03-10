الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم





اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من حسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه البلدوزر:" الأهلي يستعد لحسم صفقة أحمد سمير هداف الدوري من خلال المفاوضات الرسمية".





وأضاف عبد الغني:" موسيماني يخطر الاهلي برغبته في ضم 4 صفقات خلال الصيف

وهم الظهير الأيمن والأيسر والهجوم الصريح والجناح الأيمن".



