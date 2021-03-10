Advertisements

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:47 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

اقترب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي من حسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويرغب النادى الأهلى فى التعاقد مع أحمد سمير لاعب طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال مجدي عبد الغني فى تصريحات عبر برنامجه البلدوزر:" الأهلي يستعد لحسم صفقة أحمد سمير هداف الدوري من خلال المفاوضات الرسمية".

وأضاف عبد الغني:" موسيماني يخطر الاهلي برغبته في ضم 4 صفقات خلال الصيف
وهم الظهير الأيمن والأيسر والهجوم الصريح والجناح الأيمن".

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 14 ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 20 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ 34 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين