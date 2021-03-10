تعرف على صفقات برشلونة المتوقعة تحت قيادة لابورتا

حسم الإسباني خوان لابورتا إنتخابات نادي برشلونة لصالحه بعد ما تفوق على كلاً من منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا بواقع 57.69% من الأصوات





ليعود لابورتا مرة أخرى إلى منصب الرجل الأول في النادي الكتالوني بعد ما شغله سابقا عام 2003.





وأشارت بعض المصادر الإسبانية أن لابورتا قد تواصل بالفعل مع أربعة من وكلاء اللاعبين لإقناعهم بالإنضمام إلى النادي الإسباني.





وجاء ذلك ضمن محاولات الرئيس الجديد لإقناع الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في برشلونة ، مؤكداً أن هذه الصفقات ستكون مفتاح ميسي لاتخاذ قراره النهائى بشأن الرحيل.





وجائت تلك الأسماء على النحو التالي:

إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، وكيليان مبابي نجم باريس سان جرمان الفرنسي، ومهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند، وظهير بايرن ميونخ الألماني ديفيد ألابا.





ويستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا في تمام العاشرة مساء الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.



