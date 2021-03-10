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يوسف أوباما يدخل حسابات منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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دخل يوسف أوباما لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسابات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول قبل مواجهة كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 25 و29 مارس الجاري.


وعلم الفجر الرياضي أن يوسف أوباما أحد اللاعبين الذي يرغب البدري فى ضمهم خلال معسكر مارس القادم والذي سيتخلله مواجهتان أمام كينيا وجزر القمر.


وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.


ويواجه المنتخب الوطني الأول نظيره كينيا يوم 25 مارس الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.


ويذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.


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