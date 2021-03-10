موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

يلتقي فريق أتليتكو مدريد مع منافسه أتليتك بيلباو، اليوم الأربعاء 10 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.





وستقام المباراة بين أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد تعادل أتليتكو مدريد مع ريال مدريد، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو.





ويحل فريق أتليتكو مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة.



