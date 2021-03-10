Advertisements

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق أتليتكو مدريد مع منافسه أتليتك بيلباو، اليوم الأربعاء 10 مارس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني.

وستقام المباراة بين أتليتكو مدريد وأتليتك بيلباو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وقد تعادل أتليتكو مدريد مع ريال مدريد، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو.

ويحل فريق أتليتكو مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة.

أخبار تهمك

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

منذ 14 دقيقة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

10:37 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:47 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين