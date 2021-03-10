Advertisements

باتشيكو يعاقب نجم الفريق بعد مواجهة الترجي التونسي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

 يفاضل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي لشغل مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو يدرس معاقبة أحمد أبو الفتوح من خلال تواجده على الدكة، حيث حمل المدير الفني اللاعب سبب الهزيمة من الترجى التونسي، بعد تعرضه للطرد.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز مع وادى دجلة، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1/3.

أخبار تهمك

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

منذ ربع ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 21 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

10:37 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:47 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين