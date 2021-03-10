باتشيكو يعاقب نجم الفريق بعد مواجهة الترجي التونسي

يفاضل المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بين عبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي لشغل مركز الظهير الأيسر خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو يدرس معاقبة أحمد أبو الفتوح من خلال تواجده على الدكة، حيث حمل المدير الفني اللاعب سبب الهزيمة من الترجى التونسي، بعد تعرضه للطرد.

الجدير بالذكر أن الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز مع وادى دجلة، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1/3.