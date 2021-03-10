Advertisements
باتشيكو يعاقب نجم الفريق بعد مواجهة الترجي التونسي
الأربعاء 10/مارس/2021 - 12:33 م
علي خلاف
Advertisements
ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل، ضمن إطار منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
من جانبه كشف مصدر مطلع
داخل الزمالك، أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو يدرس معاقبة أحمد أبو الفتوح من
خلال تواجده على الدكة، حيث حمل المدير الفني اللاعب سبب الهزيمة من الترجى
التونسي، بعد تعرضه للطرد.
الجدير بالذكر أن الزمالك قد تعادل في الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز مع وادى دجلة، قبل أن يتعرض للهزيمة أمام الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 1/3.
Advertisements