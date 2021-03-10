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التعليم تعلن مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:18 ص
بوابة الفجر
ريم محمود
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تُعقد امتحانات مواد (التربية الدينية، التربية الفنية، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات) لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى الادارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط) في المواعيد التالية:


مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء ١٨ مايو ٢٠٢١
مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق ١٩ مايو ٢٠٢١
مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق ٢٠ مايو ٢٠٢١

ويتولى السادة معلمي المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات.

تتولى المديرية التعليمية اعداد الجدول الخاص بالمواد التي تضاف للمجموع مع مراعاة ان يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.

أما امتحانات مواد المجالات والامتحانات الخاصة بمواد المستوى الرفيع فستعقد على مستوى المدرسة وتحت الإشراف المباشر للسيد مدير المدرسة.
التعليم تعلن مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع
التعليم تعلن مواعيد امتحانات المواد خارج المجموع

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