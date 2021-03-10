ائتلاف أولياء الأمور: بعض المدارس استجابت لنا بتسجيل حصص الأونلاين والابتعاد عن غرف النوم





قالت عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك مدارس استجابت لمطلب الائتلاف بتسجيل حصص الزوم للتلاميذ خاصة رياض الأطفال والمرحلة الإبتدائية.





وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، إن ائتلاف أولياء الأمور كان قد طالب المدارس بتسجيل حصص المدرسة الأونلاين حتي يستطيع أولياء الأمور مراجعتها لأبنائهم لأن التلاميذ في هذه المراحل العمرية الصغيره لا يستطيعوا استيعاب الدرس في التوقيت المخصص للحصة بنسبة كبيره نظرا لصغر عمرهم، إضافة إلى أن هناك أولياء أمور من الأمهات لديهم عملهم ولا يستطيع بعضهم التواجد مع أبنائهم أثناء الحصة، وهو ما جعلنا نناشد المدارس بتسجيل الحصص وإرسالها علي جروب كل مدرسة حتي تستطيع الأم مراجعتها معه بعد عودتها من العمل، مقدمة الشكر للمدارس التي استجابت للائتلاف.



ولفتت عبير النظر إلي أن نظام التعليم أونلاين يعتمد عليه الطالب بشكل أساسي في ظل ظروف جائحة كورونا التي نعيشها الأن، مطالبة باقي المدارس بتسجيل حصص الأونلاين حتي يستطيع أغلب الطلاب والأطفال الإستفادة منها.



وأشارت عبير إلي أن الائتلاف كان قد ناشد أولياء الأمور بأخذ حصص الأونلاين بجدية تامة وتخصيص مكان للطفل والتلميذ حتي يستطيع التركيز والاستيعاب بدلا من جلوس البعض داخل غرف النوم، وبالتالي لا يكون الطالب في كامل تركيزة، مؤكده أن بعض المدارس استجابت للائتلاف وشددت علي ضرورة أن يقوم التلميذ بفتح الكاميرا وأن يكون في مكان بعيد عن غرف النوم.