جامعة بنها ضمن أفضل 300 جامعة عالمية طبقا لتصنيف التايمز

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، أن الجامعة قد صنفت ضمن أفضل 300 جامعة على المستوى الدولي، والسابع على المستوى المحلي بالاشتراك مع جامعة الإسكندرية في تصنيف التايمز لدول الاقتصاديات الناشئة إصدار 2021.



ووجه الجيزاوي التهنئة لكل أسرة جامعة بنها، مشيرا إلى أن تصنيف الجامعة في التصنيفات الدولية جاء نتيجة سياسات الجامعة التي تعمل على تطوير العملية التعليمية، وتحفيز البحث العلمي ودعمه وتحسين مخرجات النشر الدولي، وتتبع مردوده على كافة المستويات، والسعي لخلق جيل من المبتكرين والمبدعين المتميزين من الطلاب وشباب الباحثين وهيئة التدريس.



وأضاف أن التصنيف يستخدم نفس مؤشرات الأداء الثلاثة عشر التي يستخدمها من أجل الحكم على تصنيف الجامعات فيما يتعلق بالتدريس والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، ولكن يتم إعادة معايرتها لتعكس أولويات التنمية للجامعات في الاقتصادات الناشئة، حيث جرى استخدام بيانات عدد الطلاب المنتظمين وعدد الطلاب الوافدين ونسبة الطلبة إلى الطالبات ونسبة الطلاب لهيئة التدريس ضمن بيانات التصنيف.