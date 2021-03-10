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الآثار: الدولة أولت اهتماما كبيرا بالسياحة خلال أزمة كورونا (فيديو)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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قالت سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة والآثار، إنه منذ بداية جائحة كورونا الدولة المصرية متمثلة في القيادة السياسية والحكومة اولت اهتماما كبيرا جدًا بقطاع السياحة وقدمت له كافة أنواع الدعم والمساندة؛ لكونه من أكثر القطاعات التي تضررت.

وأضافت سها بهجت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن مصر التزمت بكافة المعايير الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ على هذا القطاع، موضحة أن الغلق تم في مارس الماضي وتوقفت حركة الطيران، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لاستعادة السياحة على فترتين بدأت بالسياحة الداخلية ثم السياحة الدولية، والحفاظ على العاملين والسياح.

وتابعت، أن التقارير الإعلامية الدولية عن مصر واعتبارها واجهة آمنة للسياحة جاءت نتيجة الصورة التي نقلها الزائرين لمصر خلال الفترة الماضية وعدم وجود إصابات بين السياح القادمين لمصر، والاستعدادات كانت جيدة جدًا، موضحة أن مصر من الدولة التي لم تتسرع في الفتح، وإنما كان الفتح تدريجي، فضلًا عن حصول مصر على علامة السفر الأمن، وهذا أكد أن مصر مقصد آمن، مشددة على أن هناك استعدادات كبيرة للموسم السياحي.

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مصر كورونا السياحة الدولة الآثار

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