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السجن 3 سنوات لـ 6 من عناصر الإخوان الإرهابية بالشرقية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
سمر السيد
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قضت جنح جنح بلبيس دائرة الإرهاب بمعاقبة 6 من عناصر الإخون بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم ومعاقبة 9 آخرين بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم ومعاقبة 5 آخرين بالسجن لمدة عامين.

وكان المحامي العام بالشرقية أحال كل 20 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية إلى محكمة جنايات بلبيس "دائرة الإرهاب" وهم كل من " السيد. ق. ص. ع " و"أحمد. ك. ع " و" علي. أ. ن " و"أحمد. إ. ا " و"أحمد. ا. ض " و" محمود.ع. " و" محمد. ف. ع " و" أحمد. ح. ع "
و" محمود. م. ت " و"حسام. أ. م. ع " و" ممدوح. ع. ح" و" حسام. س. ع " و" محمد. ص.ر" و"مؤمن. ع. أ. ع " و"عمر. ع. م. ف " و"أحمد. م إ " و" سعيد. ع. ص "
و"حمادة. س. م"و " إبراهيم. ع. ب" و" أحمد. م. ف. أ ".

ووجهت لهم النيابة تهمة الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وحيازة منشورات تروج لفكر الجماعة وأخرى تحرض ضد مؤسسات الدولة والمشاركة في التظاهرات بدون تصريح وارتكاب أعمال من شأنها زعزعة استقرار البلاد والتحريض ضد رجال الجيش والشرطة وحيازة مفرقعات "الصوت" والشماريخ والألعاب النارية وتدوين عبارات مسيئة للدولة على الحوائط.

وأصدرت المحكمة قرارها بمعاقبة أول 6 متهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه ومعاقبة 9 آخرين بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 ألف جنيه ومعاقبة 5 آخرين بالسجن لمدة عامين.

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