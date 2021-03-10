تسجيل 7407 إصابات و866 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

سجلت وزارة الصحة في المكسيك، 7407 إصابات و866 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، التي تواجه مستويات عالية للمتوفين جراء الجائحة وسط صعوبات في مجال تلقيح السكان.

وأعلنت الصحة المكسيكية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7407 لتصل إلى مستوى 2137884 حالة.

وقالت الصحة المكسيكية، إن مؤشر الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد بلغ يوم 6 مارس 6561 حالة، وفي 7 مارس 2734، وفي 8 مارس 1877.

ورصدت الصحة المكسيكية، خلال اليوم الماضي 866 وفاة ناجمة عن المرض، ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 191789 شخصا، بنسبة فتك 8.97%، ما يمثل أحد أعلى المستويات في العالم.