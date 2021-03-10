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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13827 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4315 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة.
 

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