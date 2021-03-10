تراجع جماعي لمؤشرات البورصة خلال مستهل التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 11332 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 2257 نقطة.





وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 13827 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 4315 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 2216 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 3226 نقطة.