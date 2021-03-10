هكذا يظهر أوس أوس خلال أحداث مسلسل "فارس بلا جواز"





يشارك الفنان محمد أسامة "أوس أوس" في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل"فارس بلا جواز"، حيث يظهر خلال الأحداث كضيف شرف، والمسلسل تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي، حيث يتعرض خلاله الفنات مصطفى قمر للعديد من المواقف الكوميدية.



مسلسل "فارس بلا جواز"من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام، وهو بطولة مصطفى قمر، محمد ثروت، طارق عبدالعزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، راندا عبدالسلام، محمد طعيمة، ومجموعة مميزة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، شيري عادل، بشرى.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد أسامة "أوس أوس" الدرامية هو مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو بطولة حمدي الميرغني، صلاح عبدالله، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى.

