للمرة الأولى.. تشكيل 5 مجالس إدارة للمناطق الصناعية بقنا وسوهاج

أطلقت الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال الأسبوع الماضي خمس مجالس إدارة لكل من المناطق الصناعية (قفط كلاحين) و(الهو نجع حمادي) بمحافظة قنا، والمناطق الصناعية (غرب جرجا) و(غرب طهطا) ومجلس لكلا من منطقتي (الكوثر والأحايوة) بمحافظة سوهاج، وذلك فى إطار تحديث وتطوير إدارة المناطق الصناعية.





يأتي ذلك في إطار توجيهات السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نحو سرعة تفعيل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج، فيما يتعلق برفع كفاءة البنية التحتية وتطوير منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية.