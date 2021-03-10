برلمانية: الرئيس على مسافة واحده من كل أطياف الشعب المصرى





أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للدكتور محمود سامي قنيبر، طبيب بكفر الشيخ والذي فقد بصرة خلال عمله بمستشفي عزل بلطيم إثر فيروس كورونا، معربة عن سعادتها بالدعم المُقدم من قبل الرئيس له خلال لندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة للإحتفال بيوم الشهيد.



وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن تكريم الرئيس للدكتور اليوم رسالة قوية لكافة المواطنين، والمُشككين في قوة البلاد وحرص الرئيس على مراعاة المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم، كما أن تكريم اليوم يؤكد أن الرئيس على مسافة واحده من كل اطياف الشعب المصرى، كما انه يقدم الدعم الكامل لكل من يعمل على رفع أسم مصر عاليًا.



وأضافت عضو مجلس النواب، أن الرئيس يحرص دائمًا على ضرب أبرز الأمثلة التواصل الإنسانى ليُصبح قدوة للجميع، وأثبت حرصه على التواصل الكامل بكل فئات الشعب، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وإنسانيا، فقد جاء رد فعل الرئيس الإنسان تجاه عدد من المواطنين غاية في النبل والإنسانية.