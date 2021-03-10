موغوروزا تعبر إلى ثمن النهائي في دبي للتنس

حجزت الإسبانية غاربيني موغوروزا، المرشحة التاسعة للقب، مقعدها في الدور الثالث ببطولة دبي المفتوحة للتنس عقب فوزها اليوم الثلاثاء، في الدور الثاني على الأمريكية أماندا أنيسيموفا بمجموعتين دون رد.









واحتاجت اللاعبة الإسبانية لنحو ساعة ونصف تقريباً من أجل حسم المباراة لمصلحهتا بنتيجة 6-4 و6-2.









وبهذه النتيجة تتأهل المصنفة الـ16 عالمياً للدور الثالث (ثمن النهائي) حيث ستواجه البولندية إيغا شفيونتيك التي أطاحت باليابانية ميساكي دوي بمجموعتين دون رد بواقع 6-2 و6-4.









وشهدت مباريات اليوم كبرى المفاجآت بخروج المرشحة الأولى للقب، الأوكرانية يلينا سفيتولينا، على يد الروسية المخضرمة سفيتلانا كوزنيتسوفا بمجموعتين لواحدة بواقع 6-2 و4-6 و1-6.









وستواجه صاحبة الـ35 عاماً في الدور الثالث مع التشيكية باربورا كرجتشيكوفا التي فازت على اللاتفية يلينا أوستابينكو بمجموعتين نظيفتين 6-3 و6-1.