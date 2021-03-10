غدًا.. نادية الجندي ضيفة برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلاني

تستضيف الإعلامية وفاء الكيلاني غدًا في برنامجها "السيرة" الفنانة نادية الجندي، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر قناة "dmc".



ومن المقرر أن تتحدث نادية الجندي خلال ذلك اللقاء عن تفاصيل حياتها الشخصية، وعن بداية مشوارها الفني وعن الصعوبات التي واجهتها خلال رحلتها، وعن علاقتها بزملائها في الوسط الفني.



وروجت الفنانة نادية الجندي لذلك اللقاء من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشرت عدة صور جديدة لها، وعلقت عليها قائلة :"أنتظروني غدًا إن شاء الله يومي الخميس والجمعة

في برنامج #السيرة علي قناتي dmc وأبو ظبي، يارب الحلقة تعجبكم بحبكم أوي أوي".



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة نادية الجندي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"سكر زيادة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، ﺗﺄﻟﻴﻒ أمين جمال، بطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبدالعزيز.



