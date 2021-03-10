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روسيا تسجل 9079 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:53 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 9079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أول أكتوبر الماضي.

 

وشهدت روسيا، تراجعًا كبيرًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

 

وتماثل للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية 9931 شخصا، وتم تسجيل 339 حالة وفاة، وفقًا لآخر الأرقام والإحصاءات الرسمية الصادرة.

 

 وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد بلغ منذ بدء تفشي الوباء 4 ملايين و342474 إصابة، تعافى منها 3 ملايين و932177 شخصا، فيما توفي 89809 أشخاص.

 

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