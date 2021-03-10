أبرزها "إيجاس" و "يونيون فينوسا"..البترول تعلن سريان صفقة 40 اتفاقية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل : (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس) ، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط التابع لشركة سيجاس ، (3) زيادة طاقة إيجاس على الاسالة فى المصنع (4) إمتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس ، مع إمتلاك إينى نسبة الـ 50٪ المتبقية.





ومن خلال هذه الصفقة ، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS ، بالاضافة الى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز من خلال زيادة طاقة اسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى والتى قد ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.



