Advertisements

أبرزها "إيجاس" و "يونيون فينوسا"..البترول تعلن سريان صفقة 40 اتفاقية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
محمد عصام
Advertisements
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم بدء سريان صفقة تضم أكثر من 40 اتفاقية، والتى تشمل : (1) تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ، وشركة يونيون فينوسا للغاز  (UFG) والشركة الإسبانية المصرية للغاز (سيجاس) ، (2) ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط التابع لشركة سيجاس ،  (3)  زيادة طاقة إيجاس على الاسالة فى المصنع (4) إمتلاك كل من إيجاس والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيجاس ، مع إمتلاك إينى نسبة الـ 50٪ المتبقية. 

 ومن خلال هذه الصفقة ، ستقوم مصر وإيجاس بتسوية النزاعات السابقة والتى نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من UFG و SEGAS ، بالاضافة الى أنها تعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للغاز من خلال زيادة طاقة اسالة الغاز الطبيعى المصرى الذى يتعدى الطلب المحلى أو الغاز المنتج من دول أخرى والتى قد  ترغب فى الاستفادة من البنية التحتية الرائدة فى مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول ايجاس البترزل الاقتصاد المصري

أخبار تهمك

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرحب ببيع كهربا.. ونجم الزمالك البديل

منذ حوالي 10 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ نصف ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 20 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

أول رد من "وزارة البترول" على قرار التحكيم الدولى بتغريم مصر 2 مليار دولار لشركة إسبانية

بعد غرامات دولية تقترب من 4 مليارات دولار.. هل تعاد محاكمة سامح فهمى فى قضية تصدير الغاز؟

مصر تنهى قضايا تحكيم الغاز مع إسرائيل

تفاصيل إتفاق مصرى أمريكى لتنفيذ خط الغاز مع قبرص.. والقضاء على طموح "اردوغان" بمنطقة شرق المتوسط

كيف نجت مصر من سداد 8 مليار دولار غرامات تحكيم دولى؟

"البترول" توقع اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز بدلتا النيل

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:37 ص

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

11:58 م

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

03:29 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين