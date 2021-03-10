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اتحاد الكرة الإماراتي يغرم العين والشارقة والنصر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:52 ص
بوابة الفجر
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أسفر اجتماع اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس الثلاثاء، بتغريم العين والشارقة والنصر والذي كان عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعيد الحوطي، وبمشاركة نائب رئيس اللجنة حمدان الزيودي، وأعضاء اللجنة حسن الشيباني، وعبدالله الحمادي، وسلمان الطويل، وشادي مدحت مقرراً.


واطلعت اللجنة على تقرير مراقب مباراة النصر واتحاد كلباء في بطولة كأس الخليج العربي، وقررت اللجنة وبإجماع الآراء توجيه عقوبة الإنذار لمدرب اتحاد كلباء جورجي إيشيفريتو بالإضافة لغرامة مالية قدرها ألف درهم لمخالفته أنظمة الجودة والسلامة خلال المباراة، بالإضافة لغرامة مالية على نادي النصر قدرها 10 آلاف درهم نتيجة مخالفته لبروتوكول عمليات المباريات وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي والتلامس الجسدي بعد المباراة.


كما اطلعت اللجنة على تقرير مراقب مباراة الشارقة والنصر في مسابقة دوري الخليج العربي، وقررت اللجنة فرض غرامة مالية على نادي الشارقة مبلغ وقدره 10 آلاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات بسبب تجمع لاعبيه عند دائرة وسط الملعب، بالإضافة لغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على النادي نفسه بسبب قيام أحد لاعبيه بتبادل القميص مع أحد لاعبي نادي النصر وهو الأمر المخالف لبروتوكول عمليات المباريات، كما فرضت الغرامة المالية ذاتها على نادي النصر للسبب ذاته.


وفرضت اللجنة أيضاً غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم على نادي العين لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات وذلك بدخول أحد الأفراد من غير المخولين لغرفة تبديل الملابس والمناطق الرسمية بعد نهاية المباراة وذلك في بطولة دوري الخليج العربي.

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