تخلصي من حب الشباب بهذه الوصفات

ننشر لك في السطور التالية خلطات سهلة جدا لتتخلصين من حب الشباب وتحصلين على بشرة خالية من الشوائب بجانب تشقير البشرة؛ ومنها خلطة الماء وزيت شجرة الشاي التي تعمل على تطهير البشرة.





ماء وزيت شجرة الشاي

ضعي في نصف كوب ماء ثلاث قطرات فقط من زيت شجرة لشاي للنتخفيف من حدته.

وتجنبي وضع زيت الشاي مباشرة على الوجه .

بللي قطنة في الماء الممزوج بقطرات زيت الشاي

وامسحي بها وجهك وبعد 5 دقائق اغسلي وجهك .

جل ألوفيرا طبيعي وزيت شجرة الشاي

اخلطي جل الألوافيرا مع 5 قطرات من زيت شجرة الشاي وضعي المحلول في بخاخ.

بعدها استعمليه يومياً على ظهرك لمدة شهر.