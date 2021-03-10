بقرية الفورمولا وان 2021: العجلة الدوارة العملاقة والكونغا والبنجي أبرز الفعاليات الترفيهية

يسر حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عن إعلان أبرز فعالياتها الترفيهية المقدمة لجماهير ومحبي سباق الفورمولا وان وذلك في قرية الفورمولا وان الترفيهية التي تقام على هامش استضافة سباق اللفورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج 2021 وذلك نهاية هذا الشهر وتحديدا من 26 حتى 28 مارس الجاري.





ودعت حلبة البحرين الدولية الراغبين في شراء التذاكر السباق زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي www.bahraingp.com ، حيث تتوفر التذاكر بسعر مخفض وموحد يبلغ 100 دينار بحريني فقط للمنصات المعروضة ولثلاثة أيام السباق. حيث ستكون التذاكر متاحة فقط للحاصلين على التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) والمتعافين من الفيروس في مملكة البحرين. وأبرز الفعاليات الترفيهية في قرية الفورمولا وان هي العجلة الدوارة العملاقة، لعبة الكونغا، الأرجوحة العملاقة. وجميع هذه الفعاليات الترفيهية تقام في منطقة مفتوحة بالكامل.





لعبة العجلة الدوارة العملاقة بطول 42 متر مع 27 كبينة، حيث ستتمكن من اكتشاف إطلالة رائعة من الأعلى لمرافق الحلبة وتستمتع بهذه التجربة.





لعبة الكونغا، وهي فعالية جديدة كليا والتي ستكون على ارتفاع يصل لـ 40 متر و5 كبائن تتسع لـ 5 أشخاص في كل مرة.





بالإضافة إلى لعبة البنجي التي تتسع لشخصين، حيث يمكنك تجربة قفزة البنجي المليئة بالإثارة.





وهذا العام أيضا تستضيف الحلبة فعالية جديدة كليا وهي الأرجوحة العملاقة، حيث تتسع لـ 32 شخص في كل مرة.





كل هذا يضيف إلى مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية المنوعة التي تستضيفها حلبة البحرين الدولية سنويا، جميع هذه الفعاليات الترفيهية سيتم التطبيق الشامل للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الحلبة لضمان استمتاع الجماهير بأجواء الإثارة في سباق الفورمولا وان وسط بيئة آمنة.