تعرف على مباراة الأهلي القادمة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره فيتا كلوب يوم 16 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.









وستلعب مباراة فريق الأهلي ضد نظيره فيتا كلوب يوم 16 مارس المقبل في بطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.









ويتواجد فريق الأهلي في المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا رفقة كل من فريق فيتا كلوب وسيمبا والمريخ السوداني.









ويحتل فريق فيتا كلوب المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بينما يتواجد الأهلي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.