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موعد مباراة يوفنتوس المقبلة في الدوري الإيطالي
الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:02 ص
حسام مجدي
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يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة نظيره كالياري يوم الأحد المقبل 14 مارس ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.
وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره كالياري في بطولة الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.
وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد كالياري يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري الإيطالي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD" ولكن لم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن.
ويحتل فريق يوفنتوس حاليا المركز الثالث من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 52 نقطة بينما يتواجد فريق كالياري في المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة.
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