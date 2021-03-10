قرار عاجل من النيابة بشأن المتحرش بطفلة المعادي

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بحبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي المعروفة إعلاميا بذلك، داخل مدخل إحدى العقارات السكنية بمنطقة المعادي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





كما واجهت النيابة المتهم بفيديوهات الواقعة، وأنكر تهمة اعتدائه على الطفلة أو التحرش بها، وقال إنه يعرفها وكان علي اعتياد بشراء المناديل منها كل يوم، مضيفا انه لديه أطفال وانها في مثل سنهم.





وتبين من التحقيقات أن الطفلة تدعى ساره تبلغ من العمر ٦ سنوات وتدرس بالمرحلة الابتدائية، واعتادت العمل في بيع المناديل بمحيط ميدان الحرية من ٣ سنوات، بصحبة والدتها وجدتها، بجانب تعليمها.





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو في منطقة المعادي بالقاهرة، مقطع فيديو لإحدى كاميرات المراقبة يرصد لحظة التعدي الجنسي من قبل شاب بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات مما أثار حالة من الاستياء والغضب لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين وزارة الداخلية بسرعة القبض عليه.



