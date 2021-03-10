دفاع احمد شفيق في قضية حديقة الأسرة: موافقته كانت شفاهية ولا يحاسب عليها







وأضاف «عبيد» بان الدعوى كانت عبارة عن بلاغ حرر في عام ٢٠١١ من شخص يدعى عامرمحمد، وتم احالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ والذى قال بان موكله احمد شفيق اعطى موافقة شفاهية وتسال عبيد هل يوجد نص في القانون يعاقب على الموافقة الشفاهية،ولم يقدم دليل خلال التحقيقات عن ادانه شفيق وكانت اقواله مرسلة.

كان الفريق أحمد شفيق قال خلال محاكمته، إن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء.



كما أكد أحمد شفيق أنه لم يهدر مليما من المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع.



وقال«شفيق» إن الحديقة كانت مكانا نموذجيا لروادها ما بين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وبروتوكول إنشائها تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات.



كانت النيابة قد طعنت على حكم البراءة في القضية.

بدات محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار سرور محمد احمد،نظر محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و٢ اخرين في اتهامهم ب«جمعية خدمات مصر الجديدة».استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور حسنين عبيد دفاع احمد شفيق والذى قال بانه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها،وجد بانها تشير عن عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهم الماثل احمد شفيق أو المتهمين الآخرين. اضافة إلى ان محكمة الجنايات امام دائرة أخرى سبق،وان قضت بالبراءة بناء عن الاوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة.إلا ان النيابة طعنت على حكم البراءة.