Advertisements

دفاع احمد شفيق في قضية حديقة الأسرة: موافقته كانت شفاهية ولا يحاسب عليها

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements



بدات محكمة جنايات القاهرة،برئاسة المستشار سرور محمد احمد،نظر محاكمة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق و٢ اخرين في اتهامهم ب«جمعية خدمات مصر الجديدة».

استمعت المحكمة لمرافعة الدكتور حسنين عبيد دفاع احمد شفيق والذى قال بانه من خلال تصفحه أوراق الدعوى من بدايتها حتى نهايتها،وجد بانها تشير عن عدم توافر خطيئة جنائية تدين المتهم الماثل احمد شفيق أو المتهمين الآخرين. اضافة إلى ان محكمة الجنايات امام دائرة أخرى سبق،وان قضت بالبراءة بناء عن الاوراق التي أكدت خلوها من أي جريمة.إلا ان النيابة طعنت على حكم البراءة.


وأضاف «عبيد» بان الدعوى كانت عبارة عن بلاغ حرر في عام ٢٠١١ من شخص يدعى عامرمحمد، وتم احالته إلى النيابة التي استمعت إلى أقوال مقدم البلاغ والذى قال بان موكله احمد شفيق اعطى موافقة شفاهية وتسال عبيد هل يوجد نص في القانون يعاقب على الموافقة الشفاهية،ولم يقدم دليل خلال التحقيقات عن ادانه شفيق وكانت اقواله مرسلة.
كان الفريق أحمد شفيق قال خلال محاكمته، إن جميع المعدات الخاصة بالحديقة كانت حاصلة على موافقة بإعفائها من الضرائب من خلال مجلس الوزراء.

كما أكد أحمد شفيق أنه لم يهدر مليما من المال العام، وأن المصاريف التي تم إنفاقها كانت ناتجة من الإعلان والتسويق للمشروع.

وقال«شفيق» إن الحديقة كانت مكانا نموذجيا لروادها ما بين الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة، وبروتوكول إنشائها تمت الموافقة عليه من خلال ١٠ جهات ووزارات.

كانت النيابة قد طعنت على حكم البراءة في القضية.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. صلاح يبلغ إدارة ليفربول بقرار مصيري

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

منذ ساعتين و 8 دقيقة

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام برشلونة فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من جد طفلة المعادي بعد القبض على المتحرش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ارتفاع كبير في إصابات كورونا.. والصحة تعلن البيان اليومي

منذ حوالي 13 ساعة

موسيمانى يطالب الخطيب بـ 4 صفقات نارية.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الثلاثاء

منذ يومين

الأموال العامة تلقي القبض على مديرة التنظيم بقها

منذ حوالي 16 ساعة

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

منذ ربع ساعة

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. كارتيرون يقترب من العودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ أقل من ساعتين

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل برشلونة المتوقع أمام باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار منزل مكون من 3 طوابق في الإسماعيلية (صور)

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

حوار- كارتيرون لـ"الفجر": نجحت مع الزمالك ونهائي القرن من الممكن تكراره وهذه رسالتي إلي مصطفى محمد

قرار عاجل من "المالية" بشأن ضريبة القيمة المضافة

10:37 ص

مصطفى الفقي يكشف عن تحركات جديدة لحل أزمة سد النهضة (فيديو)

03:31 ص

الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

10:47 ص

بشتري منها كل يوم.. اعترافات المتهم بالتحرش بطفلة المعادي

08:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المرأة والرئيس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الضرائب والرسوم أكثر فتكاً من كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون الأحوال الشخصية الجديد من صنع الإخوان والسلفيين