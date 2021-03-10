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رسميا.. ادراج 5 ارهابيين علي قوائم الارهاب لمدة خمس سنوات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:56 ص
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الرابعة والعشرين) جنوب القاهرة برئاسة السيد الأستاذ المستشار سامي محمود زین الدین، رئيس المحكمة. وعضوية السيدين الأستاذين أشرف محمد عيسى وكامل سمير کامل. الرئيسين مستشارين بمحكمة استئناف القاهرة وحضور محمد یاسین، وكيل النيابة وحضور شريف محمد علي أمين السر، في يوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021

والخاص بطلب الإدراج رقم 8 لسنة ۲۰۲۱ قرارات إدراج إرهابيين والمقيدة برقم 61 لسنة ۲۰۲۱ جنایات کلی شمال القاهرة والمقيدة برقم 90 لسنة ۲۰۲۱ جنایات أمن الدولة طوارئ في القضية رقم ۱۲۵۱ لسنة ۲۰۱۸ حصر أمن الدولة العليا

حيث قررت المحكمة المنعقدة في غرفة المشورة بإدراج المتهمين:

1- محمد أحمد عبد المؤمن عواد وشهرته «زيزو المنياوى».

- یحیی کمال محمد دسوقي.
٣ - عبد الرحمن كمال محمد دسوقي.
4 - صبری سعد محمد مرسی.
ه - رضوی عبد الحليم السيد عامر.

على قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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