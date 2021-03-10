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"شعراوي" يشهد توقيع محافظة الإسماعيلية لعقد التخلص الآمن من المخلفات الصلبة (صور)

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:59 ص
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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شهد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توقيع ملحق للعقد الموقع بين محافظة الإسماعيلية ويمثلها اللواء أركان شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وشركة ريلاينس والذي يمثلها المهندس كريم ماهر السبع نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بوزارة التنمية المحلية، وذلك لتحويل المخلفات البلدية إلى أسمدة عضوية وتنفيذ عمليات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة.

وقال محافظ الإسماعيلية أنه تم تشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية وشركة ريلانيس للاستثمار وإدارة المشروعات مكونة من مشرف المصنع المعين أو ما ينوب عنه ومدير المصنع وعضو مالي لمراجعة واعتماد كمية المخلفات اليومية التي تم توريدها للمصنع طبقا لبوالص الميزان وتسليم صورة منها.

وأضاف اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، أن البرتوكول ينص علي ألزام الشركة باستقبال كافة المخلفات وتوجيه ما يتبقى منها بعد المعالجة إلي المقلب المحكوم المجاور للمصنع، كما تلتزم الشركة بكمر وتغطية المخلفات بالرمال أو الأتربة وذلك لإحكام السيطرة على الاشتعال الذاتي وتلوث الهواء مما يقلل من التأثيرات الضارة من المخلفات على البيئة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على تذليل كافة عقبات المرحلة الأولى من تطوير المنظومة والتخلص الآمن من القمامة، أوصى جميع الوحدات المحلية بإرسال مخلفات القمامة إلى المصنع ولا يتم التفريغ بأي من الأماكن العشوائية وذلك للاستفادة القصوى من المخلفات وإعادة تدويرها والحفاظ على البيئة والارتقاء بمستوى منظومة النظافة العامة واستعادة المظهر الجمالي للمحافظة.

وقال اللواء محمود شعراوي، أن هذا الملحق الخاص بالعقد يأتي تفعيلًا للبرنامج الثاني من المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة والخاص بعقود الإدارة والتشغيل لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائي الآمن.

وشدد " شعراوي " على أن تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات يسير على قدم وساق وبأعلى مستوى والعمل على التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة والتخلص الآمن منها.
"شعراوي" يشهد توقيع محافظة الإسماعيلية لعقد التخلص الآمن من المخلفات الصلبة (صور)
"شعراوي" يشهد توقيع محافظة الإسماعيلية لعقد التخلص الآمن من المخلفات الصلبة (صور)

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